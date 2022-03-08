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Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

08.03.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B. (35) tarafından silahla vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Can B. gözaltına alındı. İşte olayın detayları!

Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

Dehşete düşüren olay, saat 15.30 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Kayalı, bacağından yaralanırken, saldırgan Can B. kaçtı.

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Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası silahlı saldırı
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