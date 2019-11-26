Kuşadası kruvaziyer turizminde "rekor" bekliyor

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kuşadası'na 2021'de kruvaziyer turizmi aracılığıyla 750 bin kişinin gelmesini beklediklerini, bunun da ilçe için bir rekor olduğunu belirtti.

DTO İzmir Şubesi kasım ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, Türkiye'de turizm anlamında güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde rekorlar kırdığı yılda İzmir'in ise 1 milyon 150 bin turist ağırladığına işaret eden Öztürk, rakamı artırmak için gayret sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'in turizm çeşitliliğine sahip olduğunu kaydeden Öztürk, "Deniz, sağlık, kültür ve tarım turizmini, aklınıza gelebilecek her türlü turizm çeşidini bulabilirsiniz. Son zamanlarda açıklanan rakamlar esnafımızı düşündürüyor. Tanıtım fonuna ihtiyacımız var. Çünkü klasik yöntemlerle bir yere varılmıyor, oyunu daha farklı oynamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, kruvaziyer turizmiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu kapsamda fuarlara katıldıklarına değinerek, özellikle Kuşadası'na gelen kruvaziyerlerin sektör için olumlu etkilerinin bulunduğunu anlattı.