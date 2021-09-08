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  4. Kuşadası’nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası’nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.09.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Kuşadası’nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen idaresi yetkililerine teslim edildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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