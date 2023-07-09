Kuşadası'nda dehşet! Kavga ettiği eski sevgilisini silahla boğazından vurdu

Olay, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. E.A. isimli bir kadın Yedieylül İlkokulu önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen M.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki silahla M.T.’yi vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Boğazından vurulan M.T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.’yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Eski sevgilisini vuran E.A. isimli kadın Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, vurulan M.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

VURULAN KİŞİNİN ARACINDA DA SİLAH BULUNDU

Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede E.A.’dan alınan silahın yanı sıra vurulan M.T.’nin aracında da ayrı bir silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

