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Kuşadası’nda denize atlayan alkollü turist ilçeyi ayağa kaldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü bir turist kıyafetleriyle denize atladı. Bir süre sonra geri dönen kadın, vatandaşların ve polisin yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kuşadası’nda denize atlayan alkollü turist ilçeyi ayağa kaldırdı

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İrlanda’dan Kuşadası’na tatile geldiği öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın el heykeli önünden kıyafetleriyle denize atladı. Yüzerek Güvercinada’ya doğru giden turist, bir süre sonra gecenin karanlığında gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

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Ekipler, kadın turisti denizden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf etti. Sahil Güvenlik ekiplerine de haber veren polis ekiplerinin ikna çabası bir süre sonra sonuç verdi. Kıyıya doğru yüzerek gelen turist vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Elinde ve bacağında hafif kesikler oluşan turist, ambulansa binmek istemedi ve yürüyerek uzaklaştı.

İHA

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