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Kuşadası'nda plajda yürüyen barmeni öldüren saldırgan yakalandı! Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

09.03.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Plajı’nda yürüyen barmen Mustafa Baker ile arkadaşına, motosikletli bir şahıs kurşun yağdırdı. Saldırıda Baker hayatını kaybederken, kaçan cinayet şüphelisi ise polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyette sorgulanan şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Kuşadası'nda plajda yürüyen barmeni öldüren saldırgan yakalandı! Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Kuşadası'ndaki cinayet dün saat 22.30 sıralarında Kadınlar Denizi Plajı’nda meydana geldi. Bir işletmede barmen olarak çalışan Mustafa Baker ile arkadaşı A.V., plajda yürüdükleri sırada, R.K. isimli şüpheli motosikletten tabanca ile ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelinin açtığı ateş sonucu Baker başından ve vücudunun farklı yerlerinden vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Baker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Mustafa Baker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan yara almadan kurtulan A.V. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisi R.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Baker'i öldüren ve olay yerinden motosikletiyle kaçan R.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırıdan sonra şüphelinin kullandığı motosiklet Değirmendere Mahallesi'ndeki evinin önünde bulundu. R.K., olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte saat: 01:15 sıralarında yakalandı. Evinde yapılan aramada olayda kullanılan, 2 kurusıkıdan bozma tabanca ile bu silahlara ait toplam 36 adet fişek ele geçirildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan R.K. emniyetteki ilk ifadesinde, Mustafa Baker'le sahilde tartıştıklarını ve küfürleştikten sonra silahını alıp olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. (DHA)

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