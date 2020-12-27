Kuşadası'nda sahte içkiden bir can kaybı daha

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan resim öğretmeni Murat Çerçi, iddiaya göre dün öğle saatlerinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra fenalaşan Çerçi, eşinin çağırdığı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan resim öğretmeni, durumunun ağırlaşması üzerine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) sevk edildi. Yoğun bakımda 1 gün kalan Çerçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olaydan sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Çerçi'ye sahte içki sattığı iddia edilen M.L.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, ilçede dün de bir kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. (DHA)

