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Kuşadası'na yılın ilk kruvaziyer gemisi zenginleri getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2019 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi 'Black Watch', 107 günlük dünya turu kapsamında demir attı.  Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, 2019 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 2019 sezonunun ilk kruvaziyer gemisi 'Black Watch', 107 günlük dünya turu kapsamında demir attı.
Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı, 2019 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Çıktığı dünya turu kapsamında Kuşadası'na gelen Bahama Bayraklı 'Black Watch' kruvaziyer gemisinden çoğunluğu İngiliz, 550 turist indi. Tur operatörünün organizasyonuyla yolcular, otobüslerle Efes, Meryemana, Didim, Milet gibi ören yerlerine götürüldü. Akşam saatlerine kadar Kuşadası'nda kalacak gemi, daha sonra yolcularıyla Napoli limanına hareket edecek. Kuşadası'na yanaşan gemi, 12 Kasım 2018'de İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan 107 günlük dünya turu kapsamında yola çıktı. 22 ülke ve 35 liman ziyaret eden 'Black Watch' isimli kruvaziyer gemisi, 99'uncu gününde Kuşadası'ndaki limana gitti. Tümü zengin iş insanlarından oluşan 550 yolcunun olduğu gemide, 372 personel hizmet veriyor. Black Watch gemisi, geçen yıl da dünya turu çerçevesinde Kuşadası Limanı'na yanaşmıştı.
Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 sezonunun umut verici bir yıl olacağını belirterek, 2016 - 2018 yılları arasında ülkemiz çok zor bir kruvaziyer turizm sezonu geçirdi. Türkiye'yi programından çıkaran büyük ABD tur operatörleri, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. 2019 yılında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme beklentisi içerisindeyiz. Geçen yıla kıyasla yüzde 50 büyüme olacak. ABD'li 35 dev gemi yeniden Kuşadası'na sefer düzenleyecek. 2019 yılı itibariyle zor günleri geride bıraktığımızı ve bugünden sonra hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağımızı bekliyoruz dedi.

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