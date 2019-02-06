EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde ilkokul öğrencileri kuşların soğuk ve yağışlı havalardan korunması için atık malzemelerle yaptıkları kuş yuvaları ile yemlikleri ağaçlara astı.

Meriç Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş Ortaokulu öğrencileri, okulun beden eğitimi öğretmeni İlknur Türker rehberliğinde, diğer öğretmenlerin de desteğiyle atık malzemelerle kuş evleri ve yemlikler hazırladı.

Minik öğrenciler yem koydukları ve "merhamet yuvaları" adını verdikleri kuş yuvalarını ağaç dallarına astılar.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerler eğitimi kapsamında okullarda planlanan etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin kuşların, özgür kanatlıların yaşamlarına destek olmak amacıyla yuvalar yaptığını belirten Güngör, "Merhamet yuvaları şeklinde güzel kuş yuvaları oluşturdular. Değerler eğitimi kapsamında çocuklara hem merhamet bilinci hem de çevre bilincini aşılandı. Öğrencilerimiz plastik malzemeler de kullanarak hem çevreye karşı bir bilinç oluşturma hem de hayvan sevgisini aşılamak bağlamında güzel bir etkinlik düzenlendi." diye konuştu.