Küstah açıklama: Türkiye artık AB sorunudur!

Weber Euronews'e verdiği özel röportajda Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaparak Türkiye ile ilgili artık somut yaptırım adımlarının atılmasını istedi.

Avrupa'nın ekonomik gücünü göstermesinin zamanı geldiğini ifade eden Weber, özellikle son Fransa-Türkiye gerinliğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ve Fransa ile ilgili sert retoriğine işaret ederek şunları söyledi:

"Erdoğan'ın bizimle oyun oynadığını hemen anlayabilirsiniz. Bu nedenle gecikmeden şimdi bir adım atılması gerekiyor. Eğer Avrupa'nın güvenirliğini, imajını düşünüyorsak hemen harekete geçmeliyiz. Sözler artık yeterli değil. Ekonomik gücümüzü kullanmanın zamanı geldi. Avrupa Birliği'nin Türkiye için önemi Türkiye'nin bizim için öneminden çok daha fazla".

Ne var ki, pek çok AB ülkesinin Türkiye ile önemli miktarda ticareti bulunuyor. Daha da önemlisi Türkiye'nin Avrupa ülkelerindeki bankalara borcu var. Dolayısı ile pek çok üye ekonomisi daha da kötü duruma gelecek bir Türkiye'nin Avrupa'yı da zor duruma sokacağını düşünüyor.

'TÜRKİYE AB SORUNUDUR'

Weber AB'nin Türkiye konusunda artık tek ses olması gerektiğine inanıyor ve Ankara'nın artık sadece bir Rum sorunu, Yunan sorunu veya Fransız sorunu değil bir Avrupa Birliği sorunu olduğunu ileri sürüyor.



