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Kuşunu kurtarmak isterken az daha canından oluyordu! 'Ev başımıza yıkıldı zannettim'

25.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, çatı arasına kaçan kuşunu kurtarmak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile 20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü. Adam ağır yaralanırken binada yaşayan Gülcan Özcan "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

Kuşunu kurtarmak isterken az daha canından oluyordu! 'Ev başımıza yıkıldı zannettim'

Olay, öğlen saatlerinde İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Çatıya kaçan kuşunu kurtarmak isteyen adam, 20 metre yükselikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan adama ilk müdahale olay yerinde yapılırken binada yaşayan Gülcan Özcan "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

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20 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay saat 12.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. İddiaya göre, Müjdat Aydemir’in kuşu, çatı arasına kaçtı. Kuşunu almak için bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile Müjdat Aydemir, 20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü. Aydemir ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müjdat Aydemir, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

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"EV BAŞIMIZA YIKILDI ZANNETTİM"

Görgü tanığı Atilla Urhan "Aydemir’in kuş beslediğini, kaçan kuşlarının apartmanın çatı boşluğuna yuva yaptıklarını, kuşları kontrol ederken düştüğünü söyledi.

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Binada yaşayan Gülcan Özcan "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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İstanbul Ataşehir
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