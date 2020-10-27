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  4. Kütahya’da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kütahya’da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin Kovid-19 testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 21:20 | Son Güncelleme

Kütahya’da evlerine 7 arkadaşlarını davet ederek doğum günü kutlaması düzenleyen çiftin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kütahya’da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Altıntaş ilçesinde doğum günü olan Ö.T. ile eşi, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklanmasına rağmen evlerine 7 arkadaşlarını davet ederek kutlama düzenledi.

EVDEKİ 9 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Durumun haber alınması üzerine yapılan denetimde evdeki 9 kişiye, 3 bin 180'er lira para cezası uygulandı.

Ev sahibi çiftin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 7 kişi de karantinaya alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son bir ayda pozitif vaka sayısında önemli oranda artış yaşandığı, bu nedenle denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı bir şekilde 9 kişinin katılımıyla doğum günü partisi düzenlendiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Doğum gününe katılanlar derhal karantinaya alınmış, 9 kişiye toplamda 28 bin 620 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların toplu etkinliklerden, ev ziyaretlerinden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durmaları, izolasyona tabi kişilerin kurallara riayet etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi. (AA)

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