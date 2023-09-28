KÜTAHYA'DA DEPREM SON DAKİKA! Kütahya Gediz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Dumlupınar, Simav ve Hisarcık'tan da hissedildi!

Kütahya Gediz'de deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Gediz başta olmak üzere Dumlupınar, Hisarcık ve Simav sarsıntı hissedilen ilçelerde yaşayan vatandaşlar Kütahya depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Kütahya deprem açıklaması...

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya Gediz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.81 kilometre olarak açıklandı. Depremin Gediz ilçesi merkezli gerçekliği bildirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Kütahya depreminin saat 21:42:46'da gerçekleştiği belirtildi.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.28 21:43:50 39.1132 29.4910 14.7 -.- 2.7 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) REVIZE01 (2023.09.28 21:43:41)

2023.09.28 21:42:45 39.0918 29.5492 8.0 -.- 4.0 -.- YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2023.09.28 21:23:09 38.3775 37.3902 11.1 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 20:48:55 38.5825 37.3863 3.6 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.28 20:35:22 38.3228 37.3293 14.4 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.28 19:51:56 37.8388 27.7025 8.9 -.- 1.4 -.- HACIALIOBASI-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2023.09.28 19:46:20 36.4853 36.4897 3.8 -.- 1.9 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.09.28 19:44:42 36.2480 36.0405 6.9 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.09.28 18:38:37 39.3068 41.0047 5.0 -.- 2.3 -.- KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.09.28 18:21:13 36.1277 33.5337 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2023.09.28 18:05:38 38.0022 36.7310 5.0 -.- 3.0 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel



