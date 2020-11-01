HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya'da feci kaza! 14 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kütahya'da feci kaza! 14 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 20:25 | Son Güncelleme

Kütahya’da hafif ticari araç 14 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Kaza sonrası sürücü aracı yol ortasında bırakıp kaçarken, yaralı çocuğun arkadaşı onu görmek için görevlilere ağlayarak yalvardı.

Kütahya'da feci kaza! 14 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza, Osmangazi Mahallesi Fatim Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

ARACINI OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, bisiklete binen 14 yaşındaki Erhan Tayfur’a çarptı. Aracın altında bir süre sürüklenen Tayfur yaralanırken, sürücü aracı yol ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tayfur’a ambulansın içinde ilk müdahale yaptı. Bu sırada, Erhan Tayfur’un bir arkadaşı, onu görmek için uzun süre yakınlarına ve ambulanstaki sağlık görevlilerine ağlayarak dil döktü. Yaralı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası, Erhan Tayfur’un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Hafif ticari araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken, polis kimliği tespit edilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

14 yaşındaki çocuğu çarpıp kaçtı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Depremin sembollerinden biriydi! Kontrollü olarak yıkıldıDepremin sembollerinden biriydi! Kontrollü olarak yıkıldı
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken anlar
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
İzmir'deki depremde bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
Depremin sembollerinden biriydi! Kontrollü olarak yıkıldı
Maltepe'de el freni unutulan kamyon gecekondunun çatısına çarptı
Maltepe'de el freni unutulan kamyon gecekondunun çatısına çarptı
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu
Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu
Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu
Bakan Kurum duyurdu! İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.