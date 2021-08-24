Kütahya'da hareketli anlar! Okul çatısındaki eylem 3 saat sürdü

Akkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çatıya çıkan 3 işçi, çalıştıkları iş yerinden aylardır maaş alamadıklarını söyledi. İşçiler, "Maaşlarımız aylardır ödenmiyor. Bizim de ailemiz var. Son çare olarak sesimizi böyle duyurmak istedik" dedi. İşçilerin eylemi nedeniyle bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçilerin atama ihtimaline karşı yere branda açtı.

İşçiler, güvenlik güçlerinin 3 saat süren ikna ve maaşlarının ödenme sözü verilmesi üzerine eylemlerine son verdi.

(İHA)

