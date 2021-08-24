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  4. Kütahya'da hareketli anlar! Okul çatısındaki eylem 3 saat sürdü

Kütahya'da hareketli anlar! Okul çatısındaki eylem 3 saat sürdü

24.08.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çakısına çıkarak eylem yaptı.

Kütahya'da hareketli anlar! Okul çatısındaki eylem 3 saat sürdü

Akkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çatıya çıkan 3 işçi, çalıştıkları iş yerinden aylardır maaş alamadıklarını söyledi. İşçiler, "Maaşlarımız aylardır ödenmiyor. Bizim de ailemiz var. Son çare olarak sesimizi böyle duyurmak istedik" dedi. İşçilerin eylemi nedeniyle bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçilerin atama ihtimaline karşı yere branda açtı.

İşçiler, güvenlik güçlerinin 3 saat süren ikna ve maaşlarının ödenme sözü verilmesi üzerine eylemlerine son verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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