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Kütahya'da iki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 20:27 | Son Güncelleme

Kütahya’da yol kenarında aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve müşterisi Hasan Hüseyin Duymaz’a çarparak olay yerinden kaçan sürücünün 16 yaşındaki M.Ö.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.Ö.A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya'da iki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktı

Kaza, dün akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi.

Kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarında park halinde bulunan motosiklet ile yol kenarındaki aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve o sırada kavun alan Hasan Hüseyin Duymaz’a çarparak ağır yaraladı.

İddiaya göre, kazadan sonra durmayan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emeksiz ve Duymaz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün M.Ö.A. (16) olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan M.Ö.A.’nın kullandığı araç ise Söğütlü Çeşme Cami mevkisinde park halinde bulundu. Kaza yaparak kaçtığını kabul etmeyen M.Ö.A, ilk ifadesinde araçtaki hasarın duvara çarpması sonucu oluştuğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazada bacaklarının kırıldığı öğrenilen yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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