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Kütahya'da korkunç olay! Fenalaşarak minibüsten indi, oturduğu kaldırımda hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 19:22 | Son Güncelleme

Kütahya'da bindiği köy minibüsünden rahatsızlanarak inen Süleyman Çakmak (57), oturduğu kaldırımda hayatını kaybetti.

Kütahya'da korkunç olay! Fenalaşarak minibüsten indi, oturduğu kaldırımda hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Aslanapa köy minibüsüne binen Süleyman Çakmak, iddiaya göre bir süre sonra kan kusmaya başladı. Durumu fark eden yolcular sürücüyü uyarıp, 112 Acil çağrı merkezine haber verdi. Çakmak, minibüsten inerek kaldırıma oturduktan bir süre sonra yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri çevresini güvenlik şeridiyle kapatan polis, yapılan incelemenin ardından Çakmak'ın cansız bedenini otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Süleyman Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

(DHA)

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