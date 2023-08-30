Kütahya ve Çanakkale'de orman yangını! Dumanlar kent merkezinden de görüldü

Kütahya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Kütahya ve Bursa’nın yanı sıra Bilecik ile Balıkesir'den de 6 helikopter ile İzmir'den bir uçağın bölgeye sevk edildiği belirtildi.

KENT MERKEZİNDEN DE GÖRÜLDÜ

Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Ayrıca, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde de orman yangını çıktı.

Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi. Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.

Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: DHA-AA

