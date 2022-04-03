Kütahya, Mersin ve Muğla sahur vakti ne zaman? Kütahya, Mersin ve Muğla iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Kütahya, Mersin ve Muğla'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Kütahya, Mersin ve Muğla'da sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

KÜTAHYA, MERSİN VE MUĞLA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Kütahya, Mersin ve Muğla'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

KÜTAHYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MERSİN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:





