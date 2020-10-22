HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 21:52 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış gösterdiğini belirterek, izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var

Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli" ifadelerine yer verdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
İlkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındıİlkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
Ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
Muharrem İnce'den olay yaratan fotoğrafa sert tepki!
Muharrem İnce'den olay yaratan fotoğrafa sert tepki!
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık
İstanbul için kritik koronavirüs toplantısı! Yeni tedbirler yolda
Osmaniye’de ilkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
İlkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
Otobüste taciz skandalında yeni gelişme: Muavin tutuklandı
Otobüste taciz skandalına tutuklama
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cezaevindeki şüpheli ölümle ilgili açıklama: Asılı halde bulundu
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.