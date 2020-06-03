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Kütahya ve Kars'ta da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı (Hangi illerde maskesiz dışarı çıkmak yasak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 07:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için önem verilen maskelerde yasaklar genişletiliyor. Bu kapsamda Kütahya ve Kars'ta da maske kullanımı zorunlu hale geldi. Böylelikle maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38 oldu.

Kütahya ve Kars'ta da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı (Hangi illerde maskesiz dışarı çıkmak yasak?)

Türkiye 'yeni normal' dönemine girse de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Virüsle mücadelede önemli araçlardan biri olan maskenin kullanım alanı bu kapsamda genişletiliyor.

LİSTEYE KÜTAHYA'DA DAHİL OLDU

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs (tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

KARS'TA DA MASKESİZ DOLAŞMAK YASAKLANDI

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındı.

MASKE TAKMAYANLARA CEZA YAZILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda maskesiz yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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