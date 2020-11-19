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Kütahya’da define avcıları suçüstü yakalandı

19.11.2020 20:43 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da define avcıları suçüstü yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesi sit alanında aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin de bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, önceki gün saat 15.00 sıralarında Gediz ilçesi Uğurluca köyündeki Örencik 1.Derece Arkeolojik Sit alanında B.E.

Kütahya’nın Gediz ilçesi sit alanında aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin de bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün saat 15.00 sıralarında Gediz ilçesi Uğurluca köyündeki Örencik 1.Derece Arkeolojik Sit alanında B.E. isimli polis memuru, M.D isimli emekli Uzman Çavuş, M.D isimli Ziraat Fakültesinde öğretim görevlisi ile C. T, Y.S, K. K, F. G, M. Ç, T. B ve C.B isimli şahıslar cihazla define araştırması yaptıkları esnada Jandarma KOM Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde bulunan şüpheli şahıslara ait araçlarda ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 1 adet Laptop, 1 adet yeraltı sinyal cihazı, 3 adet define arama çubuğu, 1 adet kamera, 3 adet telsiz, 2 adet telsiz şarj aleti, 1 adet tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi ele geçirildi.
Konuyla ile ilgili adli soruşturma başlatılırken, ifadeleri alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

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