HABER

Kütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 18:55 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da sürücünün karayolunda dönüş yapacağı kavşağı geçmesi üzerine geri geri giden otomobile, TIR çarptı.

Kütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da sürücünün karayolunda dönüş yapacağı kavşağı geçmesi üzerine geri geri giden otomobile, TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 1'inci kilometresinde Ana Sultan Mesire Yeri'nin girişindeki kavşakta meydana geldi. Dönmek istediği kavşağı geçen sürücü, 43 NA 663 plakalı otomobille geri geri gitmeye başladı. Otomobile, İstanbul'dan Burdur'a sebze taşıyan Mustafa Barış yönetimindeki 07 OF 549 plakalı TIR çarptı. Çarpışmayla birlikte otomobil savrularak şarampole düşerken, TIR da refüje çıktı.
Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücü ile aynı araçtaki bir kadın olay yerinde öldü, 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılıp ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 ölü, 4 yaralıKütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 ölü, 4 yaralıKütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 ölü, 4 yaralıKütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
Polis memuru kazada öldü, arkadaşı yaralıPolis memuru kazada öldü, arkadaşı yaralı
Park halinde alev alan 2 otomobil yandıPark halinde alev alan 2 otomobil yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.