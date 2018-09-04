Kütahya'da göçük altında kalan kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde su kaynağı kazısı sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı köyü yakınlarındaki Benah mevkisinde Bayram Göktaş'a ait tarlada kepçeyle su kaynağı arama çalışması için kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi.

Bu sırada kontrol etmek için yaklaşık iki metrelik çukura giren Ali Rıza Kılıç (63) toprak altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlarca göçük altından çıkarılmaya çalışılan Kılıç, uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın cesedi olay yerine çağrılan kurtarma ekiplerince çıkarılarak Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

