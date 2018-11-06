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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Karataş (60) yönetimindeki 43 KN 820 plakalı otomobil ile Ahmet Delikbaş'ın kullandığı 35 HK 507 plakalı otomobil, Simav-Gediz karayolu birinci kilometredeki Yeşilköy kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 35 HK 507 plakalı otomobilde bulunan Dursun Yeşil (52) ve Nurullah Özkan (63) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Ahmet Delikbaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Delikbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya simav trafik kazası

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