Kütahya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yalçın Coşkun (35) yönetimindeki 43 AD 158 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu 18. kilometresinde karşı yönden gelen K.O'nun (47) kullandığı 43 FR 660 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Sami Ertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Coşkun, sevk edildiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ertaş'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

