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Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 03:52 | Son Güncelleme

Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kütahya'da, kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Çoban (42) yönetimindeki 03 BM 342 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar kara yolunun 32. kilometresinde aynı yönde seyreden Gazi Cihan'ın kullandığı 43 RV 962 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çoban'ın cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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kamyon kamyonet Kütahya trafik kazası

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