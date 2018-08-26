Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaylayolu köyü yakınlarında bulunan İkitaş Kanyonu'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangının olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini belirten Kayım, "Arazözlü ekipleri bölgeye gönderdik. Yangın kanyon içinde olduğu için ekiplerimiz bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor. Söndürme çalışmaları için 2 helikopter talep ettik." diye konuştu.

Kayım, çamlık alandaki yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması için ekiplerin ulaşır ulaşmaz çalışmalara başlayacağını kaydetti.

