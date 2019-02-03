Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yılmaz Karaca yönetimindeki 43 SD 218 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Kütahya kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Parlak ve Zehra Koç ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

