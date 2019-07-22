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Kütahya’da tarla kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde iki aile arasında tarla yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çayırbaşı köyünde tarla meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde iki aile arasında tarla yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çayırbaşı köyünde tarla meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Necip Basmaz (46) ile yeğeni Gülsüm Yıldız (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Necip Basmaz’ın ağabeyinin eşi Ayşe Basmaz (50) yaralandı. Durumu ağır olan Ayşe Basmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olaya karıştığı öğrenilen ve kaçan S.Ç.’nin yakalanması için de çalışma başlattı.

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