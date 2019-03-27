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Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST Kütahya'da hemzemin geçide götürdükleri yaşıtları S.A.

Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kütahya'da hemzemin geçide götürdükleri yaşıtları S.A. (16) adlı genç kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarca döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlardan S.Y. ve H.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada ifade veren S.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)Kütahya'daki dayak dehşetinde 3 kıza gözaltı (2)

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