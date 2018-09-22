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Kütahya'daki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. D.D, D.Ç. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, örgütün yurt dışı bağlantılarını sağladığı belirtilen N.B'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kent merkezindeki 5 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine dün operasyon düzenlenmiş, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullananların da bulunduğu D.D, E.D, D.Ç, M.K, E.K. ve N.B. gözaltına alınmıştı.

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FETÖ Hücre Evi Kütahya operasyon

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