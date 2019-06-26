HABER

Kütahya'daki kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ'den tatil için Antalya'ya gittikleri sırada Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Kütahya'daki kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'den tatil için Antalya'ya gittikleri sırada Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Ferda Erdoğan (47) ve kızı Zehra Erdoğan (18), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinden Antalya'ya tatile gitmek için dün yola çıkan ve Kütahya-Eskişehir karayolunun 25'inci kilometresinde Aysel Güldal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, Sofça köyü yakınlarında bir anda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayan Zehra Erdoğan ve annesi Ferda Erdoğan, hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Öğle vakti İmam-ı Azam Camii'nde kılınan anne kızın cenaze namazlarına Erdoğan ailesinin yakınları, Zehra Erdoğan'ın okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından anne ve kızı Körfez Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Aysel Gürdal (48) ile Süreyya Bahar (48) ve Necla Naz Bahar'ın (12) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

Kütahya'daki kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandıKütahya'daki kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandıKütahya'daki kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandıKütahya'daki kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
DEAŞ'ın sözde emiri adliyeye sevk edildiDEAŞ'ın sözde emiri adliyeye sevk edildi
Pencere demirine asılı halde ölü bulunduPencere demirine asılı halde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (3)

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.