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Kütahyalılar koronavirüs tedbirlerine uyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 08:30 | Son Güncelleme

Kütahyalılar, tüm dünyayı saran koronavirüse yönelik tedbir çağrılarına uyuyor. Koronavirüse karşı açıklanan tedbirler kapsamında birçok iş yerinin hizmetine ara verdiği Kütahya’da vatandaşların da yapılan çağrılara uyarak dışarıya çıkmadığı gözlendi.

Kütahyalılar koronavirüs tedbirlerine uyuyor

Şehrin merkezi konumunda yer alan ve gündüz saatlerinde kalabalık olan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’nde azalan insan yoğunluğu Kütahyalıların yapılan çağrılara uyduğunu gözler önüne serdi.

Bankaların tedbirler kapsamında gruplar halinde içeriye kabul ettiği vatandaşların ise maskeleri ile sırada bekledikleri görüldü.
Yapılan açıklamalar sonrası salgına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen vatandaşlar, dezenfekte ve temizlik kurallarına uyduklarını, gerekmedikçe dışarıya çıkmadıklarını aktardılar.

Şehrin en işlek caddeleri de gece saatlerinde sessizliğe büründü.

(İHA)

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