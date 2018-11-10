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Kuveyt'te sel: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:33 | Son Güncelleme

Kuveyt'te aşırı yağışların neden olduğu sel sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te aşırı yağışların neden olduğu selde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede aşırı yağışlar nedeniyle Mısırlı bir kişinin sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kuveyt İtfaiyesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da ülkenin güneyini vuran selin ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye ait cesedin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, cesedin kimliğinin belirlenmek üzere, ilgili kurumlara teslim edildiği belirtildi.

Kuveyt Başbakanı Cabir Mubarek el-Hamed es-Sabah, daha önce yaptığı açıklamada, yağışların neden olduğu selin ardından tüm bölgelerde durumu yakından takip ettiklerini duyurmuştu.

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Kuveyt sel

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