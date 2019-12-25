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  4. Kuveyt'ten İdlib için yardım kampanyası

Kuveyt'ten İdlib için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 19:08 | Son Güncelleme

Kuveyt'ten İdlib için yardım kampanyası

KUVEYT (AA) - Kuveyt Uluslararası İslami Yardım Derneği (IICO), İdlib'den göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

IICO Genel Başkanı Abdullah el-Matuk yaptığı açıklamada, İdlib’e bağlı Maret Numan bölgesinde yüz binlerce sivilin yerinden edilmesi üzerine yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında başlangıçta 1 milyon ekmek, 1 milyon litre temiz su, 1000 ton konserve gıda, 500 ısıtıcı, 500 yakıt paketi ve 3 bin kutu süt dağıtılacağını kaydeden Matuk, Suriyelilere ayrıca daha sonra barınma, giyinme ve sağlık malzemesi yardımında bulunacağını ifade etti.

Matuk, İdlib kırsalında binlerce çocuk, kadın ve yaşlının barınma ve gıdaya muhtaç olduğuna dikkati çekerek, saldırılar devam ettikçe yardıma muhtaç sivillerin sayısının artacağından endişe duyduklarını dile getirdi.

- Bölgede yaşanan insani kriz

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'de anlaşarak İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Bu tarihten itibaren, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü, yerinden göç etmek zorunda kalanların sayısı ise 2019'da 1 milyonu aştı.

Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 215 bini buldu. Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah el-Matuk İdlib Kuveyt Suriye

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