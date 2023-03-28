Kuvvetli fırtına o illeri vurdu... Ortalık savaş alanına döndü: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Altındağ ilçesinin Hacıbayram Veli Mahallesi'nde bulunan Esen Apartmanı'nın çatısından kuvvetli rüzgarın ardından parçalar kaldırıma düştü. O esnada kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyen bir kişi düşen parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Olayın görgü tanıklarından ve bölge esnafından Soner Ataman (50), "Saat 16.00 gibi şiddetli rüzgardan binanın çatısı düştü. O anda hava karanlıktı aşırı fırtına vardı. Çat diye birden düştü. Bir çocuk son anda kurtuldu. Allah'tan kimse yoktu. Araçlarda da bir şey yok. Bizde belediyeyi aradık gelip kaldıracaklar. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Hasan Atmaca (44) ise "Rüzgar şiddetini birden artırdı. Bir ses duyduk başımı çevirdiğimde çatıdan parçalar düşmüştü. Köpeği gördüm o da son anda kurtuldu. Çok şükür maddi ve manevi zarar olmadı. Kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir şans." diye konuştu.

AMASYA'YI FIRTINA VURDU

Amasya'nın Suluova ilçesinde fırtına nedeniyle ilçede bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tabelaları ile camları kırıldı.

Yayaların yürümekte zorluk çektiği şiddetli fırtınada, çatıdan kopan parçanın yüksek gerilim hattına takılması nedeniyle ilçede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Ana cadde üzerine devrilen ağaç ise itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

ARTVİN

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle çay fabrikası ve Arhavi Devlet Hastanesi'nin de aralarında olduğu bazı binaların çatılarından kopan parçalar çevreye savruldu.

Elektrik kesintisi yaşanan ilçede fırtına dolayısıyla bir taksi durağının çatısı çöktü, çeşitli noktalarda da ağaçlar devrildi.

RİZE

Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü. İl merkezinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatısı uçtu.

Dağdibi mevkisinde yola uçan çatı nedeniyle 3 araçta hasar oluştu. Bölgedeki yolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Çatı uçması nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde elektrik direğinde hasar oluştu. Bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı aynı mahallede 10 katlı evin çatısı, 5 katlı yan binanın giriş kapısı üzerine düştü.

Dursun Ali Camadan, olay anında evde 4 kişi bulunduğunu, şans eseri kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Pazar ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarından kopan parçalar yola düştü.

Yetkililer, rüzgar ve fırtınanın devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TRABZON

Trabzon’da bugün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı.

Trabzon’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı fırtına uyarısının ardından bugün saat 16.20’den sonra etkili olmaya başlayan ve yaklaşık 1 saat etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına il genelinde maddi hasarlara yol açtı. Çok sayıda binanın çatısı uçarken, evlerin cam balkonlarının camları kırıldı, ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü.

Araçlar Karadeniz Sahil Yolu’nda güçlükle ilerlerken, Vakfıkebir ilçesinde bir halı sahanın tel örgüleri kağıt gibi yamuldu, sahaya devrildi. Fırtına nedeniyle üzerlerine çatı ve ağaç parçaları düşen il genelinde 10’ya yakın kişi hastanelerde başvurdu.

GİRESUN

Giresun’da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Yüzme havuzunun camlarının zarar görmesi dolayısıyla antrenmanlar iptal edildi.

Kuzey batı yönünden gelen fırtına, akşam saatlerinde kenti etkisi altına aldı. Rüzgarın hızı başlangıçta saatte 35-40 kilometre olarak ölçülürken, ilerleyen saatlerinde, saatte 50 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle kentte bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Giresun Teyyaredüzü Mahallesi Boztekke Sokakta bir apartmanın çatısı yola düşerken, o esnada yol üzerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Ayrıca Aksu Mahallesi Seka mevkiinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzunun camlarında çatlamalar meydana gelmesi sonucunda risk dolayısıyla antrenmanlar iptal edildiği öğrenildi. (DHA-AA-İHA)

