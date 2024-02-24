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Kuyruk 15 km'yi buldu! 'İnşallah kısa sürede bu çile biter'

24.02.2024 17:02
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İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Kuyruk 15 km'yi buldu! 'İnşallah kısa sürede bu çile biter'

Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

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15 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Bahri Tekin, “Öğle saatlerinde Esendere’den Yüksekova’ya gittiğimiz sırada 15 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu vardı. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter, herkes yoluna devam eder. Yoksa günlerdir bunlar burada bekliyor” dedi. (İHA)

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d9c69c4b-d8b6-4d23-8821-112c1af1cb57Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İran Tır
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