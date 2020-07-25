Kuyruklu yıldız ile meteoru aynı karede yakaladı: Bunun gerçekleşme ihtimali çok az

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan evli 3 çocuk babası İlyas Kurban, bir kamu kurumunda tesisatçı ustası olarak çalışırken, gökyüzü fotoğrafçılığına merak sardı. Kurban, fotoğraf çekimi ve gökyüzü ile yıldızlar hakkında internetten topladığı bilgilerle kendini geliştirip, fotoğraf makinesi satın alıp, astrofotoğrafçı oldu. Gündüzleri tesisat işleriyle uğraşan Kurban, geceleri de gökyüzünün fotoğraflarını çekmeye başladı. Evinin balkonu başta olmak üzere yüksek yerlere çıkan Kurban, gökyüzünde Samanyolu galaksisindeki yıldızları ve ayı görüntüledi.

27 Mart 2020'de NASA tarafından keşfedilen ve 'Neowise' olarak adlandırılan kuyruklu yıldızın Türkiye'den görülebileceğini öğrenen İlyas Kurban, kuyruklu yıldızı fotoğraflamak için memleketi Çameli ilçesine gitti. Temiz hava ve ışık az olduğu için yaklaşık 1500 rakımlı yüksek bir alana çıkıp, kuyruklu yıldızı beklemeye başladı. Kurban, 21'inci yüzyılda keşfedilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliği taşıyan ve bir daha 6 bin 766 yıl sonra görülebilecek olan Neowise'yı fotoğraf makinesiyle çekti.