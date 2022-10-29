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Kuyudan su çekerken keşfedilen Beritan bilek güreşinde bronz madalyanın sahibi oldu

29.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Yukarı Karakuyu Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan ailesine destek olan 15 yaşındaki Beritan Akyol, Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş genç kızlar 55 kilogram sağ kolda bronz madalya aldı.

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da kuyudan su çekerken keşfedilen 15 yaşındaki Beritan Akyol, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan madalyayla döndü.

Kayapınar ilçesi kırsal Yukarı Karakuyu Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan ailesine destek olan Akyol'u yaklaşık 4 yıl önce kuyudan su çektiği sırada gören antrenör Mehmet Erk keşfetti.

Erk'in yönlendirmesiyle bilek güreşiyle ilgilenmeye başlayan Akyol, kendi kategorisinde girdiği çeşitli müsabakalarda elde ettiği başarıların ardından 20-24 Mart 2020'de Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek milli takıma katıldı.

Antalya Kemer'de de bu yıl 13-24 Ekim'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş genç kızlar 55 kilogram sağ kolda üçüncülük elde eden Akyol, şampiyonadan madalyayla dönmenin sevincini yaşadı.

"BU SPORU SADECE ERKEKLER DEĞİL, KADINLAR DA YAPABİLİR"

Akyol, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ettiğini belirterek kuyudan su çektiği sırada antrenörünün kendisini keşfettiğini anımsattı.

Haftanın 4 günü salonda çalıştığını, köyde olduğu zamanlarda da kuyudan su çekerek bileğini ve kollarını güçlendirdiğini aktaran Akyol, aile ve akrabalarıyla da bilek güreşi yaptığını söyledi.

Bilek güreşinde erkekleri de yendiğini anlatan Akyol, "6 ay boyunca çok sıkı bir şekilde dünya şampiyonasına hazırlandık. Bu süreçte köyde kuyudan su çekerek bileklerimi daha da güçlendirdim. Salonda da günde 3-4 saat çalışıyordum." dedi.

Akyol, hedefinin bir sonraki dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu vurgulayarak "İlimizi, ülkemizi ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Bu sporu sadece erkekler değil kadınlar da yapabilir. Kadınların yapamayacağı bir şey yoktur. Çevremdeki arkadaşlarıma, 'Hangi konuda yetenekleriniz varsa çalışıp başarabilirsiniz. Ben yaptım siz de yaparsınız.' diyorum." ifadesini kullandı.

"NİCE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA BİRİNCİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Antrenör Erk ise köy ziyaretinde sporcusunun kuyudan su çektiğini gördüğü sırada serüvenlerinin başladığını anlattı.

Ağabeyiyle görüştükten sonra Beritan'ı yarışmalara hazırladığını belirten Erk, "Teknik açıdan yaptığımız çalışmalar sayesinde dereceler elde ettik. Dünya şampiyonasına sıkı hazırlandık. Bu sürede Beritan köy şartlarında çalışmalarına devam etti. 6 aylık çalışmayla dünya 3'üncüsü oldu. Nice dünya şampiyonalarında birinci olacağımıza inanıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

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Diyarbakır su kuyusu

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