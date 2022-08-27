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Kuyumcu da bu tuzağa düştü! Dolandırıldığını telefonuna gelen mesajdan anladı: Birebir aynısını yapıyorlar

27.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de kuyumculara ayarı ve gramı düşürülen altınları değerinden yüksek fiyatla sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli Artvin'de gözaltına alındı. Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, "Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Şikayetçi oldum. Emniyet güçleri tarafından Hopa ilçesinde yakalandılar. Bir tam altın normalde 7 bin lira, ben bir altından 1600 lira zarar ettim. Çok büyük miktarda kazanç elde ediyorlar. İş yeri kalabalıktı. Kadın oldukları için güvenerek altınları aldım'' dedi.

Kuyumcu da bu tuzağa düştü! Dolandırıldığını telefonuna gelen mesajdan anladı: Birebir aynısını yapıyorlar

Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, Yenişehir Mahallesi'ndeki iş yerinde 2 kadından 4 tam altın satın aldı. Daha sonra kuyumcuların olduğu mesajlaşma grubundan dolandırıcılık uyarısı yapılması üzerine Devran, aldığı altınların ayarı ve gramının düşürüldüğünü tespit etti. Devran'ın şikayetinin ardından Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri zanlıların bu şekilde kentteki başka kuyumculara da altın sattığını belirledi.

YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışma sonucu 2'si kadın 4 şüpheli Artvin'in Hopa ilçesinde yakalandı. Dernek Başkanı Devran, gazetecilere, 4 altın satın aldığını anlatarak, "Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Şikayetçi oldum. Emniyet güçleri tarafından Hopa ilçesinde yakalandılar. Bir tam altın normalde 7 bin lira, ben bir altından 1600 lira zarar ettim. Çok büyük miktarda kazanç elde ediyorlar. İş yeri kalabalıktı. Kadın oldukları için güvenerek altınları aldım." diye konuştu.

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''BİREBİR AYNISINI YAPIYORLAR! 22 AYARI 17 AYARA DÜŞÜRÜYORLAR''

Devran, “Uzun zamandır bu mesleği icra ediyorum. Eskiden beri düşük ayar altın piyasada vardı ama altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı piyasalarda daha çok altın olmaya başladı, düşük ayar altın olmaya başladı. 22 ayar altını 16 ayar, 17 ayar, 18 ayara düşürdüler. Bunun içinde bilezik, tam altın ve yarım altınlar var. En çok yaptıkları şey de ata lira dediğimiz Cumhuriyet altınını düşürdüler. Cumhuriyet altınının 22 ayarını getirip 17 ayara düşürdükleri için birebir aynısını yaptılar. Kuyumcular olarak da farkına varamıyoruz ancak sesinden böyle yere atıp sesinden tanıyoruz. Başka türlüsü mümkün değil tanımıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan ve müşterilerimizden ricamız altın alırken, bildikleri ve tanıdıkları kuyumculardan alış veriş yapmalarıdır” dedi.

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''AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEDİ''

5 bin 400 TL değerindeki tam altının ayarı düşürülerek tam altın fiyatına satıldığını belirten Devran, “Bunu geçen hafta yaşadık. Normalde 7 bin TL olan bir tam altın, 5 bin 400 TL düşürdüler ve tam altından bin 600 TL vurgun yapıyorlar. Büyük miktarda kazanç elde ediyorlar. Bunu Antalya’dan Denizli’den başlıyorlar satmaya Bingöl’e kadar geldiler. Burada da bize sattılar. Kendim de 4 adet aldım. Kalabalık olduğu için, müşterilerim olduğu için güvenerek aldım. 2 bayan geldi ve güvenerek aldım. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Bunlar Türkiye’nin her vilayetine gidip bu altınları satıyorlar. Bu altınlarda bakır oranı daha çok oluyor. Saf altın bin üzerinden 916 milyem olmasına rağmen bunlar 700 milyeme kadar düşürmüşler. Kilo başında 300 gram bakır koyuyorlar. Bu da çok büyük bir meblağ yapıyor. 7 bin lira olan bir ata altını, 5 bin 400’e düşürüp bin 600 lira çok büyük bir meblağ. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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(İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Bingöl
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