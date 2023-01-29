HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuyumcu, kamera kayıtlarını izlediğinde adeta yıkıldı! "Burada birlikte yiyip içiyorduk, dertleşiyorduk"

Kuyumcu, kamera kayıtlarını izlediğinde adeta yıkıldı! "Burada birlikte yiyip içiyorduk, dertleşiyorduk"

29.01.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ilginç bir olay yaşandı. Son zamanlarda satış yapmamalarına rağmen ürünlerinde azalma olduğunu fark eden kuyumcu, kamera kayıtlarını izlediğinde şoke oldu. Hırsız, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve manevi abim dediği komşu kuyumcu çıktı. Diğer bir deyişle kuyumcu, kuyumcuyu soydu. Kuyumcu, kamera kayıtlarını izlediklerinde büyük bir yıkım yaşadıklarını anlatırken, ablası ise "Burada birlikte yiyip içiyorduk, dertleşiyorduk. Bize en büyük yıkım en yakınımızdan geldi" diye konuştu.

Kuyumcu, kamera kayıtlarını izlediğinde adeta yıkıldı! "Burada birlikte yiyip içiyorduk, dertleşiyorduk"

Manisa'da bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da 'pes' dedirtti. Yıllardır aynı yerde kuyumculuk yapan iki esnafı karşı karşıya getiren hırsızlık olayında M.G. isimli kuyumcu, komşuları ve aralarında adeta abi kardeş ilişkisi olan komşu kuyumcu Esad Ömer Karaköse'yi her defasında aynı yöntemi kullanarak soydu. Kendisinde olmayan ürünlerden müşterisine gösterme bahanesiyle defalarca aldığı altın tablaların arasına vitrinden el çabukluğuyla koyduğu altınları çalan M.G.'nin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alındı.

YEDİKLERİ İÇTİKLERİ AYRI GİTMİYORDU

Satış yapmadıkları halde bazı ürünlerde azalma tespit eden kuyumcu Esad Ömer Karaköse güvenlik kameralarının son bir aylık kayıtlarını izlediğinde ise adeta yıkıldı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve kendisine manevi abim dediği M.G.'nin dükkanlarına her geldiğinde vitrininden el çabukluğuyla tuğra, çerçeve, küpe ve bileklik gibi ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti. Kamera kayıtları üzerine M.G. ile yüzleşen Esad Ömer Karaköse durumu emniyet güçlerine bildirdi. Son bir ayda 270 gram altınlarının kayıp olduğunu tespit eden Karaköse emniyetin geçmişe yönelik kayıtları da inceleme altına aldığını ve bunun sürekli tekrarlanmış olmasının üzüntüsünü yaşadığını anlattı.

AW814598_01

"ÇOK GÜVENİYORDUK"

Hırsızlık olayının yaşandığı kuyumcu çalışanı olan ve kuyumcu Esad Ömer Karaköse'nin de ablası olan İlknur Baydar, "Biz 18 Ocak tarihinde ürünlerimizin vitrinde eksik olduğunu tespit ettik. Aramızda konuştuk, ürünlerin satılmadığını fark ettik. Daha sonra 30 yıllık dostumuz olan komşumuzun bu ürünleri bizim vitrinimizden çaldığını tespit ettik. Biz bu şahsa çok güveniyorduk. Arkadaşımız, dostumuz, ahbabımız olarak bakıyorduk. Kamera kayıtlarına baktıkça daha çok malımızın çalındığını tespit ettik. Şu anda 270 gram ürünümüzün kaybolduğunun farkındayız. Bu da şu an geçmişe dönük de çok eksiğimiz var. Polis şu anda onun tespitini yapıyor. Biz ona yardımcı olmak için ürünlerimizden veriyorduk. Biz de buna çok güvendiğimizden ürünlerimizi emanet olarak veriyorduk. Bize göstermeden aldığı malları tablaların arasına sıkıştırarak alıp götürüyormuş bunu yeni fark ettik. Şikayetçi olduk, polis gözaltına aldı. Polis baskınıyla dükkanına gittik oradaki kendi mallarımızı seçtik. Maddi manevi olarak hepimizi birden yıktı. Burada birlikte yiyip içiyorduk, dertleşiyorduk. Bize en büyük yıkım en yakınımızdan geldi" dedi.

AW814598_04 (1)

"MANEN DAHA ÇOK YIKILDIM"

Kamera kayıtlarını izlediklerinde büyük bir yıkım yaşadıklarını anlatan Kuyumcu Esad Ömer Karaköse ise şunları söyledi:

"Çok güvendiğimiz bir abimizdi. Hatta bu çarşıda güvendiğim tek insandı diyebilirim. Kendisine manevi abim derdim. Vitrinimizi ona devamlı veriyorduk, tablalarımıza hiç bakmıyorduk o kadar güveniyorduk ona. O da alıp gidiyordu geri getiriyordu şu kadar oldu diyordu biz de deftere yazıyorduk. Ama son zamanlarda mallarda bir eksilme olduğunu fark ettik. Geriye dönük kameralara baktığımızda bize sormadan tablaların arasına sıkıştırıp bunları aldığını gördük. Daha çok manen yıkıldık, maddi kısmı sonra geliyor. Manevi abim dediğim birisi bunu yapınca manen yıkıldık. Geriye dönük tespitlerde 270 gram bir kaybımız olduğunu gördük. Daha önceki görüntüleri de polis incelemeye aldı. Bir ayda 6 defa görüntü yakaladık. Dükkanında arama kaydı çıkarıldı. Dün dükkanında tespit ettiğimiz mallarımızı aldık. Gözaltında ifadesi alınıyor. Biz şikayetçi olunca polis de arama çıkarttı. Savcı da görüntüleri görünce arama çıkarttı."

M.G. isimli kuyumcu, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç kaza! Direğe çarptı, ikiye katlandıKorkunç kaza! Direğe çarptı, ikiye katlandı
Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktıAilesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı
'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Manisa

En Çok Okunan Haberler

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor!

İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor!

4 Şubat paylaşımı gündem yarattı!

4 Şubat paylaşımı gündem yarattı!

Yolcu otobüsü şarampole devrildi!

Yolcu otobüsü şarampole devrildi!

Başkentten deniz çıktı! "Ankara için ciddi anlamda fırsat"

Başkentten deniz çıktı! "Ankara için ciddi anlamda fırsat"

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.