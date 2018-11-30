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Kuyumcuda kanlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

PENDİK'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuyu yaralayan saldırganlar, bir şey alamadan kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ilk olarak koyu renk kıyafetli birinin kuyumcu dükkanına girdiği görüldü. Ardında yine koyu renk kıyafetleri olan bir kişi, kuyumcu dükkanının önüne gelerek beklemeye başladı. Dışarıda bekleyen şüpheli, aniden koşmaya başladı, ardından kuyumcu dükkanına giren şüphelinin elinde silahla koşarak dışarı çıktığı görüldü.

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Kuyumcuda kanlı soygun girişimi güvenlik kamerasındaKuyumcuda kanlı soygun girişimi güvenlik kamerasında
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