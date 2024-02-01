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Kuyumcudan hırsızlık yapmaya kalkıştı, yakalanınca dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

01.02.2024 15:30 | Son Güncelleme:
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Adana’da kuyumcuya girip altın çalmaya kalkışan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Polis gelmeden kaçmak isteyen kadınlardan biri, kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kuyumcudan hırsızlık yapmaya kalkıştı, yakalanınca dükkanın ortasına tuvaletini yaptı

Mide bulandıran olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 5 kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girip altın çalmaya kalkıştı. Durumu anlayan iş yeri sahibi şüphelilerin kaçmaması için kapıyı kilitledi.

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Panikleyen kadınlar polise yakalamamak için iş yeri sahibiyle tartışıp kaçmaya çalıştı. Arbede sırasında kadınlar dan biri, kuyumcuda tuvaletlerini yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.

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GÜVENLİK KAMERALARINA HER ŞEY YANSIDI

İş yeri sahibi, bir kadının tezgahtan künye çaldığını fark etmesini üzerine elindeki sopa ile önlerini keserek kaçmalarına engel oldu. Daha sonra yaşanan arbedede kadınlardan birisi ayaktayken iş yerinin ortasına tuvaletini yaptı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA-İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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