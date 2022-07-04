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  4. Kuyumcukent'te aidat protestosu! Yüzde 125 zam kararı sonrası isyan ettiler

Kuyumcukent'te aidat protestosu! Yüzde 125 zam kararı sonrası isyan ettiler

04.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuyumcukent'te aidat oranlarının yüzde 125'e yakın artması kuyumcu esnafını ayağa kaldırdı. Kuyumcukent içerisindeki Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ) önünde toplanan yüzlerce esnaf "Yönetim istifa" sloganları atarken, sosyal medyada söz konusu protestolarla ilgili görüntüler paylaşıldı.

Türkiye'de kuyumculuk sektörü denince akla gelen ilk yerlerden biri olan İstanbul Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te aidat krizi yaşanıyor. Aidatların yüzde 125'e yakın zamlanmasına isyan eden kuyumcu esnafı protestoya başladı. Kuyumcukent içerisindeki Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ) önünde toplanan yüzlerce esnaf "Yönetim istifa" sloganları attı.

'ARAP İŞLETMELER' İDDİASI

Aidat artışı ve kiracılara uygulanan baskılara tepki gösteren esnaflar, son aidat artış oranının yüzde 125 olduğunu söyledi. Kuyumcukent'teki aidat artışının nedeni olarak Arap işletmeleri gösteren esnaf, Arap işletmelere yer açabilmek için aidatların orantısız bir şekilde artırıldığını iddia ediyor.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Esnafın, KİAŞ önünde protesto için toplandığı görüntüler sosyal medya paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kuyumcular
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