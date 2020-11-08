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Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 13:02 | Son Güncelleme

Samsun’da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi

Samsun’da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’a 5 kişi geldikleri öğrenilen dolandırıcılık şebekesi üyelerinden G.G. (30), 2 ayrı kuyumcuya 2 adet sahte altın bileziği sattı. Kuyumcular altıkları bileziğin sahte olduğunu öğrenince dolandırıcının başka kuyumculara da gitmiş olabileceğini düşünerek aramaya başladı. Kuyumcular kendilerini dolandıran G.G.’nin dolandırmak için başka bir kuyumcuya gittiğini görünce paralarını geri istediler. Olay polise de haber verildi. G.G., olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
G.G., İstanbul’dan Samsun’a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini itiraf etti. Polisteki sorgulanması tamamlana zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Polis, kayıplara karışan 4 kişiyi yakalamaya çalışıyor.

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