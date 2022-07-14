Kuyumcuların kullandığı taktikle takılarınızı ilk günkü gibi parlatın

Altın, gümüş, elmas gibi mücevherleriniz eskisi gibi parıldamadığında, yeniden parlamasına ve gümüşünüzün bir kez daha göz alıcı görünmesine yardımcı olacak hızlı ve kolay çözümler arıyor olabilirsiniz. Kolyeleriniz, yüzükleriniz veya bilezikleriniz kötü görünmeye başladıysa çok ucuz bir yöntemle, aşınmadan ilk günkü haline getirebilirsiniz.

ALTIN TAKILAR İÇİN

Altın takılarınızı ilk günkü gibi ışıltılı hale getirmek için ihtiyacınız olan şey; sıvı bulaşık deterjanı! Derin bir kaba ılık su ve biraz sıvı bulaşık deterjanı ekleyin. İkisini karıştırıp kararmış altın takıyı karışımın içinde bekletin. Birkaç dakika sonra sudan çıkarıp yumuşak bir bezle temizleyin. Temizledikten sonra ılık suyla durulayın. Ardından tüy bırakmayan bir bezle silin ve mücevher kutusuna koymadan önce her parçanın iyice kuruduğundan emin olun.

KARBONAT VE ALÜMİNYUM FOLYO İLE KARARMIŞ TAKILARI PARLATMA YÖNTEMİ

Kararmış takıların göz alıcı şekilde parlamasını istiyorsanız mikrofiber cila bezini hazırda tutun. Biraz karbonat ve alüminyum folyo ile takılar pırıl pırıl olacak. Alüminyum folyo ile bir cam kâseyi folyonun parlak tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Kâseye bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz ekleyin ve üzerini tozların çözülmesine yetecek kadar sıcak suyla kaplayın ve bu karışım mücevherlerinizi tamamen batırmaya yetecek kadar olsun.

Altın kaplama mücevherlerinizi solüsyona ekleyin ve birkaç dakika bekletin. Mücevherden uzaklaşan siyah ve sarı pulları fark edebilirsiniz. Endişelenmeyin, bu alüminyumu çeken ve ona doğru yüzen kükürttür. Kararmış alanların çoğunun kaybolduğunu gördükten sonra mücevherleri hazneden çıkarın ve tüy bırakmayan bir bezle ovalayın. Mücevheri ılık akan suda durulayın ve tüy bırakmayan bir bezle tekrar iyice kurulayın, yeni gibi olacak!



