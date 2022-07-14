Sevdiğiniz kıyafet mahvoldu diye üzülmeyin! Çamaşır suyu lekesini anında temizler

Çamaşır suyu, başta banyolar olmak üzere evde hijyene ekstra özen gösterilen alanlarda sıklıkla kullanılan temizlik deterjanlarından biridir. Uzmanlar her ne kadar çamaşır suyu solumanın çok tehlikeli ve sağlığa zararlı olduğunu söylese de; ülkemizde çamaşır suyu ile yapılmayan temizlik, temizlik değildir fikri hala çok hakim. Bu yüzden çamaşır suyu yüzünden olabilecek kazalara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.
En sevdiğiniz kıyafetlerden biri evde, iş yerinde veya dışarıda bir şekilde çamaşır suyu lekesi olduysa, panik yapmayın! Çamaşır suyu lekesi yüzünden kıyafetinizi atmayın. Çamaşır suyu lekesini çıkarmanın bir yöntemi olabilir. İşte denenmeye değer çamaşır suyu lekesini gideren yöntem:
Kumaş çok fazla çamaşır suyuna maruz kalmış ise ve yukarıda belirtilen numara çalışmıyorsa, o zaman kıyafetleri atmaktan başka bir seçenek daha var. Tüm öğeyi ağartmayı deneyebilirsiniz.
Lastik eldiven giyin ve bir kovayı suyla doldurun. Bir şişe kapağından fazla olmayacak şekilde biraz çamaşır suyu ekleyin. İstediğiniz renge ulaşana kadar giysiyi kovanın içinde döndürün. Kovayı boşaltın ve suyla doldurun. 50 mililitre %3 hidrojen peroksit ekleyin ve kumaşı kovaya koyun. Hidrojen peroksit ağartıcıyı nötralize edecektir. Soğuk suyla durulamadan ve her zamanki gibi yıkamadan önce yaklaşık otuz dakika bekletin. (Karar)
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