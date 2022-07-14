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Sevdiğiniz kıyafet mahvoldu diye üzülmeyin! Çamaşır suyu lekesini anında temizler

14.07.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yaparken başta çamaşır suyu olmak üzere diğer deterjanlar ağartmasın diye eski kıyafetlerimizi giymeyi tercih ederiz. Ancak elinizde olmayan durumlardan ötürü, yanlışlıkla en sevdiğiniz kıyafete çamaşır suyu damlayabilir. Hayat bu; hiç olmaz öyle şey demeyin. Çamaşır suyu lekeleri yüzünden her gün, yüzlerce insan sevdikleri tişört, pantolon gibi kıyafetlerini temizlik bezi haline getiriyor. Ancak, çamaşır suyu lekesini çıkarmak için bir kere şu yöntemi denemeye ne dersiniz?

Sevdiğiniz kıyafet mahvoldu diye üzülmeyin! Çamaşır suyu lekesini anında temizler

Çamaşır suyu, başta banyolar olmak üzere evde hijyene ekstra özen gösterilen alanlarda sıklıkla kullanılan temizlik deterjanlarından biridir. Uzmanlar her ne kadar çamaşır suyu solumanın çok tehlikeli ve sağlığa zararlı olduğunu söylese de; ülkemizde çamaşır suyu ile yapılmayan temizlik, temizlik değildir fikri hala çok hakim. Bu yüzden çamaşır suyu yüzünden olabilecek kazalara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

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ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ SİLGİ GİBİ SİLEN YÖNTEM

En sevdiğiniz kıyafetlerden biri evde, iş yerinde veya dışarıda bir şekilde çamaşır suyu lekesi olduysa, panik yapmayın! Çamaşır suyu lekesi yüzünden kıyafetinizi atmayın. Çamaşır suyu lekesini çıkarmanın bir yöntemi olabilir. İşte denenmeye değer çamaşır suyu lekesini gideren yöntem:

Bulaşık deterjanını bulaşık makinesine asla yaklaştırmayınBulaşık deterjanını bulaşık makinesine asla yaklaştırmayın
  • Çeşitli renklerdeki ve siyah kıyafetlerinizdeki çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar probleminiz bu aşamada çözüme kavuşuyor.
  • Uygun bir kabın içerisinde az miktarda metil alkol ilave edin. Bu esnada maske ve eldiven kullanmaya özen gösterin.
  • Çamaşır lekesine maruz kalmış olan kıyafeti düz bir zeminin üzerine yerleştirin.
  • Bir pamuk ile metil alkolü alın ve kıyafetin üzerinde bulunan çamaşır lekeli bölgeye pamuğu sürün.
  • Lekeli olan bölgeye metil alkol uygulandıktan sonra 1 gece bekleyin.
  • Bu süre tamamlandığında, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.
  • Bu yöntem sayesinde en sevdiğiniz kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekesinden kurtarmış olacaksınız.

BÜYÜK LEKELER

Kumaş çok fazla çamaşır suyuna maruz kalmış ise ve yukarıda belirtilen numara çalışmıyorsa, o zaman kıyafetleri atmaktan başka bir seçenek daha var. Tüm öğeyi ağartmayı deneyebilirsiniz.

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Lastik eldiven giyin ve bir kovayı suyla doldurun. Bir şişe kapağından fazla olmayacak şekilde biraz çamaşır suyu ekleyin. İstediğiniz renge ulaşana kadar giysiyi kovanın içinde döndürün. Kovayı boşaltın ve suyla doldurun. 50 mililitre %3 hidrojen peroksit ekleyin ve kumaşı kovaya koyun. Hidrojen peroksit ağartıcıyı nötralize edecektir. Soğuk suyla durulamadan ve her zamanki gibi yıkamadan önce yaklaşık otuz dakika bekletin. (Karar)


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Anahtar Kelimeler:
leke giderici
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