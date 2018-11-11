HABER

Kuyumcuların WhatsApp paylaşımı dolandırıcılığı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

Kuyumcuların, sahte altın satan dolandırıcıların görüntülerini WhatsApp grubundan paylaşması sayesinde Bingöl'de dolandırıcılık girişimi engellendi

BİNGÖL (AA) - Kuyumcuların, sahte altın satan dolandırıcıların görüntülerini birbirleriyle WhatsApp grubundan paylaşması sayesinde Bingöl'de 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir süre önce Adana, Adıyaman ve Elazığ'daki bazı kuyumculara sahte altın satılması üzerine söz konusu kuyumcular güvenlik kamerasınca kaydedilen sahte altın satan kişilerin görüntülerini WhatsApp grubundan paylaştı.

Bu görüntüleri izleyen Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Devran, iş yerine altın satmak için gelen biri kadın 2 kişinin, WhatsApp grubundan görüntüleri paylaşılan şahıslar olduğunu fark etti.

Devran'ın durumu polis merkezine iletmesi üzerine iş yerine gelen polis ekibi 2 şüpheliyi gözaltına alarak, satmaya çalıştıkları sahte altına el koydu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler varŞırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var
Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Adıyaman Bingöl Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Devran Elazığ hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

Antalya'da Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşı bulundu

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.