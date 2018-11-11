Kuyumcuların WhatsApp paylaşımı dolandırıcılığı önledi

BİNGÖL (AA) - Kuyumcuların, sahte altın satan dolandırıcıların görüntülerini birbirleriyle WhatsApp grubundan paylaşması sayesinde Bingöl'de 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir süre önce Adana, Adıyaman ve Elazığ'daki bazı kuyumculara sahte altın satılması üzerine söz konusu kuyumcular güvenlik kamerasınca kaydedilen sahte altın satan kişilerin görüntülerini WhatsApp grubundan paylaştı.
Bu görüntüleri izleyen Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Devran, iş yerine altın satmak için gelen biri kadın 2 kişinin, WhatsApp grubundan görüntüleri paylaşılan şahıslar olduğunu fark etti.
Devran'ın durumu polis merkezine iletmesi üzerine iş yerine gelen polis ekibi 2 şüpheliyi gözaltına alarak, satmaya çalıştıkları sahte altına el koydu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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