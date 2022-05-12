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Kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin TL'sini kurtardı! "Bu adamı dolandıracaksın, savcı değilsin"

12.05.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 73 yaşındaki Fevzi Güner, altın ve dövizlerini bozdurmak için kuyumcuya gitti. "Oğluma para göndereceğim" diyen Güner'in telefonda gizlice konuşmasından şüphelenen kuyumcu polise haber verdi. Dolandırıcılarla da konuşan Metin Akçalı, "Sen bu adamı dolandıracaksın, savcı falan da değilsin" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı adam, kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin TL'sini kurtardı.

Kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin TL'sini kurtardı! "Bu adamı dolandıracaksın, savcı değilsin"

Kırıkkale'de yaşanan ilginç olay, saat 15.00 sıralarında Zafer Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Kendisini İl Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser İbrahim olarak tanıtan dolandırıcının kandırmayı başardığı emekli Fevzi Güner, Türk Lirası, Euro ve altınlarını önceden de müşterisi olduğu kuyumcu Metin Akçalı'ya getirdi.

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BÜTÜN BİRİKİMİNİ GÖNDERİYORDU

Fevzi Güner, kuyumcuya hesaplattırdığı birikimini, mobil banka üzerinden oğluna göndermesi için Akçalı'ya IBAN numarası verdi.

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Güner'in parayı göndermesini istediği hesap sahibinin soyadının farklı olması nedeniyle Metin Akçalı, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu fark etti.

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KUYUMCU, DOLANDIRICILARIN OYUNUNU BOZDU

Dolandırıcı tarafından tekrar aranan Güner'in telefonunu açan Akçalı, daha sonra polise ihbar yaptı. Akçalı'nın dolandırıcı ile telefonda görüştüğü anlar, kuyumcunun güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

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Gelen polis ekibi, Fevzi Güner'in kandırıldığını belirterek parasını bankadaki hesabına yatırmasını söyledi. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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"SAVCI FALAN DEĞİLSİN"

Yaşanan olayı anlatan kuyumcu Metin Akçalı, şöyle konuştu:

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"Yaşlı amca elinde poşet ile buraya geldi. Altın falan bozduracaktı. Elinde biraz altın, Euro ve Türk Lirası var. Hepsi yaklaşık 257 bin TL yapıyordu. Sonra parayı havale yapmamı istedi ve IBAN numarasını bana verdi. Parayı havale etmek için isim istedim. 'İsmi sorup vereyim' dedi. Parayı ne yapacağını sordum. O da parayı oğluna göndereceğini söyledi. Sonra telefonla görüşmek için dışarıya çıkınca şüphelendim. Sonra tekrar gelip verdiği isim oğluyla soyadı tutmuyordu, iyice şüphelendim. 'Amca seni dolandırırlar' deyince, 'Yok beni kimse dolandırmaz. Beni savcı ve emniyetten bir başkomiser aradı' dedi. 'Bu parayı ona havale edeceğim' dedi. Ben de 'Sakın öyle bir şey yapma, seni dolandıracaklar' dedim. O sıra dolandırıcılar aradı. Telefonu ben açtım. Bana da savcı olduğunu söyledi. 'Ben de sen bu adamı dolandıracaksın, savcı falan da değilsin' dedim. Sonra da polise haber verdim ve ekipler geldi." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kırıkkale
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